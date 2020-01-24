Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране. Более того, действующее украинское законодательство уже предусматривает механизмы противодействия общественно опасной информации», - заявил Дезир.

Он напомнил, что при борьбе с дезинформацией должно соблюдаться право каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в обязательствах страны перед ОБСЕ и другими международными институциями.

Дезир заявил о готовности участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и соответствует международным стандартам.

Напомним, Национальный союз журналистов Украины и Европейская федерация журналистов подвергли резкой критике новый законопроект.

Ранее в Министерстве культуры рассказали о законопроекте, который будет регулировать медиасферу в Украине: в частности, как будут бороться с фейками, каким должен быть формат новостей и ответственность за дезинформацию. Министр культуры Владимир Бородянский, комментируя инициативу министерства по регулированию медиасферы в Украине, заверил, что свобода слова в Украине не пострадает.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.