Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что НСЖУ не проявляла желания участвовать в наработке законопроекта о дезинформации, а также призвал председателя этой организации Сергея Томиленко не манипулировать информацией.
Как сообщает Укринформ, так чиновник отреагировал во время презентации проекта закона на реплику Томиленко о том, что этот документ направлен на «усиление вмешательства чиновников в журналистскую деятельность», хотя должен быть законом, который позволял бы бороться с российской пропагандой, и на его разработку нужно потратить больше времени.
«Что касается вашего вопроса о том, что нужно потратить на этот закон год или полгода, я не знаю, откуда у вас информация о том, сколько нужно времени, но четко видно, что вы точно не хотите, чтобы в Украине уменьшилось количество дезинформации. Это странно. Мы в течение месяца писали этот закон и приглашали всех присоединиться к его разработке. Национальный союз журналистов, и вы лично, не изъявили такого желания», - сказал Бородянский, обращаясь к Томиленко.
По мнению министра, еще полтора месяца вполне достаточно для того, чтобы профессионально обсудить этот документ, прежде чем передавать его на согласование правительству и рассмотрение Верховной Рады.
Руководитель МКМС также отметил, что законопроект призван регулировать украинское информационное пространство, а в нем российских СМИ практически нет, за исключением тех, которые транслируются через спутник. №Но есть много украинских возможностей распространять дезинформацию. Поэтому наш вопрос - регулирование украинского информационного пространства», - уточнил он.
Бородянский также отреагировал на реплику Томиленко о больших зарплатах руководства МКМС. «Меня возмущает, когда прямо здесь, на презентации (проекта) закона о дезинформации, люди, которые возглавляют Национальный союз журналистов, манипулируют и распространяют неправду», - заявил чиновник.
Как сообщалось, ранее министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что специалистам на госслужбе следует предлагать лучшие условия, чем в коммерческих компаниях, поэтому уровень зарплат также должен быть соответствующим. Так он отреагировал на публикации в СМИ относительно декларирования руководством МКМС высоких зарплат за декабрь.
14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.
Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили «под елочку» сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
15 января министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что Кабмин начнет публично публиковать информацию обо всех доходах министров на своем сайте.
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