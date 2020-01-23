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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа (№2693), вызвавший много дискуссий, будет дорабатываться.

Об этом Разумков сказал сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он ожидает голосования по вызвавшему много негативных откликов законопроекту о медиа, сообщает УНИАН.

«По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций», - сказал Разумков.

Напомним, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона – народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении этот проект закона.

Во время заседания комитета был представлен и альтернативный законопроект о медиа в Украине (№2693-1). В результате обсуждения члены комитета проголосовали за решение рекомендовать ВР принять в первом чтении основной законопроект – №2693.
ForUm

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