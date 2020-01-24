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В результате аварии противопожарного самолета в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли трое американских спасателей, которые помогали штату бороться с пожарами.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ABC News.

Самолет Lockheed C-130 Hercules упал примерно в 640 километрах к востоку от Мельбурна. Ни один из трех членов экипажа не выжил.

Причина авария пока неизвестна. Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии планирует обнародовать предварительные данные расследования через 30 дней

Пожарная служба Нового Южного Уэльса отказалась называть имена погибших американцев. Там также сообщили, что после аварии приостанавливают полеты противопожарных самолетов.

Известно, что самолет принадлежал канадской авиационной компании Coulson Aviation.

Напомним, в Австралии с сентября 2019 года продолжаются масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Особенно от пожаров страдают животные. В частности, в результате лесных пожаров в Австралии уже погибло более миллиарда животных.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намерен учредить Королевскую комиссию для расследования причин лесных пожаров в стране.
ForUm

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