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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон намерен учредить Королевскую комиссию для расследования причин лесных пожаров в стране.

Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что Моррисон объявил о начале проведения расследований причин пожаров. Отвечая на вопрос о том, должна ли это быть Королевская комиссия, он ответил положительно.

«Я думаю, что это то, что будет необходимо, и я приму предложение по данному вопросу через кабинет министров, но это должно быть сделано после консультаций со штатами», — отметил премьер.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Вследствие лесных пожаров в Австралии от начале сентября погибли уже 24 человека.
ForUm

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