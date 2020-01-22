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После встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года огонь на Донбассе пока не прекратился, но война может завершиться, как только этого пожелают все стороны конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы пока не смогли полностью прекратить огонь и до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю «пока». Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю», - сказал президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба на публичной сессии в Давосе.

В то же время глава государства напомнил, что, несмотря на блокирование саммита в «нормандском формате» в предыдущие годы, встреча лидеров «нормандской четверки» все-таки состоялась. И в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев.

«Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде три года блокировки встречи в «нормандском формате» наконец в декабре состоялась эта встреча. Я благодарен партнерам - и Германии, и Франции - за то, что они поддерживали эту встречу», - заявил он.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.

 
ForUm

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