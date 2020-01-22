В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США коронавирусом, ранее зафиксированном в Китае. Об этом сообщает издание The New York Times.

Пациента, который ранее ездил в китайский город Ухвань, госпитализировали с симптомами пневмонии еще на прошлой неделе. По данным издания, положительные результаты анализов на наличие коронавируса были получены в минувшие выходные, передает 112 Украина.

Отмечается, что личность заболевшего не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Северная Корея временно запретит въезд иностранным туристам из-за нового смертельного коронавируса в Китае.

В китайском городе Ухвань закрыли оптовый базар морепродуктов, отобранные образцы из которого дали положительный результат на новый смертельный коронавирус (nCoV). Вследствие инфекционной болезни уже зарегистрированы три случая смерти, 170 человек госпитализированы.

В Минздраве Украины просят людей избегать тесного контакта с людьми, имеющих симптомы острой респираторной инфекции, и контакта с животными на фермах или в дикой природе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус созвал заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом.