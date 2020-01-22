Защита главы Херсонского областного совета Владислава Мангера – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк – обратилась в Европейский суд по правам человека относительно грубого нарушения его прав.

Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, передает Укринформ.

«Очевидно, что Украина получила для ответа наше обращение в Европейский суд по правам человека, которое мы подали в прошлом году. Наконец, я так понимаю, оно коммуницировано. Относительно того, что в течение года человек обвиняется в преступлении, но при этом дело не передается в суд, никаких доказательств не предоставляется», - отметил Ильченко.

Защита Мангера обратилась в Европейский суд по правам человека из-за отказа следствия закрыть производство или немедленно передать дело в суд.

Адвокат также связывает проведенную 20 января в Херсоне спецоперацию с попыткой оказать давление на лиц, у которых проводились обыски и которым были предъявлены подозрения, с целью заставить их «дать ложные показания против Мангера».

Защита также заявила, что сообщит ЕСПЧ относительно давления на свидетелей по делу Гандзюк, а также будет обжаловать действия следователей в суде. Кроме того, адвокаты будут требовать «выяснения оснований для применения военной техники в городе Херсон, а также размера средств, которые были потрачены на такую ​​спецоперацию».

Напомним, 20 января в ходе спецоперации в Херсоне проведено более 30 обысков и объявлено подозрение 9 лицам. Правоохранители задержали помощника бывшего народного депутата Игоря Павловского.

Офис генпрокурора заявил, что правоохранители проводили спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, совершавшей в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества, и с целью отыскать дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

21 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения для Павловского в виде заключения под стражу до 4 марта 2020 года.