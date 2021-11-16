также в разделеПолитика
Весь политикум Украины объединился против Зеленского 7
«Тысячу Зеленского» дадут на определенные услуги и не деньгами 10
Вадим Рабинович: «Зеленая» власть испытывает по отношению к Медведчуку комплекс неполноценности 10
Рейтинг Зеленского снова упал, разница с Порошенко - 10% 13
Киев направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по ОРДЛО 15
Боррель о ситуации в Беларуси: Мигранты должны вернуться домой 25
Аваков: Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти 58
Франция и Германия обещают РФ тяжелые последствия в случае вторжения в Украину 28
Президент: Отключений не будет, в Украину идут 7 суден с углем 49
Зеленский обещает по тысяче гривен вакцинированным украинцам 70
«Слуги» выгнали еще одного нардепа из фракции 67
Шуляк возглавила партию «Слуга народа» 34
Путин подписал указ об экономической аннексии ОРДЛО 59
За осквернение памятника Пилсудскому в Польше задержали украинца 15
В ОП заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 20
Зарубежные СМИ продолжают писать про незаконные обвинения против Медведчука, сфабрикованные украинскими спецслужбами 13
ВСК: Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по «вагнеровцам» 47
Корниенко сказал, будут ли Гройсман и Разумков конкурентами «Слуге» на выборах 46

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отложил слушание по вопросу о приемлемости дела «Украина и Нидерланды против России» (№8019/16, 43800/14 и 28525/20) относительно событий на востоке Украины, включая катастрофу авиарейса MH17, на 26 января 2022 года.

«Слушание должно было состояться 24 ноября 2021 года. Перенос является следствием недавнего отстранения от рассмотрения дела специального судьи, назначенного в отношении Российской Федерации», - говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что данное дело включает три межгосударственных иска. В частности, «Украина против России» (в отношении восточной Украины) (№8019/16) относительно утверждений Украины о нарушения Россией Европейской конвенции о правах человека в результате конфликта на востоке Украине в 2014 году, «Украина против России» (II) (№ 43800/14), поданный 13 июня 2014 года относительно предполагаемого похищения трех групп детей на востоке Украины в период с июня по август 2014 года и их временное перемещение в РФ, а также «Нидерланды против России» (№ 28525/20), поданное 10 июля 2020 года, о сбитом 17 июля 2014 года авиалайнере Malaysia Airlines, рейса MH17, над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги