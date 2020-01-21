Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй во вторник был приговорен к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество, сообщает DW.

Суд в Китае во вторник признал его виновным в получении взяток на общую сумму 2 миллиона долларов.

Мэн Хунвэй исчез в сентябре 2018 года во время поездки в Китай из Франции. Впоследствии в Китае сообщили, что он находится под следствием. Чиновника арестовали по подозрению во взяточничестве и исключили из рядов Коммунистической партии Китая.

Супруга экс-главы Интерпола получила политическое убежище во Франции. Она считает дело против своего мужа политически мотивированным.