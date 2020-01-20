Решить восстановить прямую покупку российского газа у Газпрома должно украинское правительство. Сейчас юридических или любых других препятствий для выхода на украинский рынок у Газпрома нет. Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает hromadske.

«Нафтогаз регулярно проводит аукционы, мы импортируем газ и ничего не мешает Газпрому, например, прийти на аукционы, предложить какую-то цену и конкурировать. Если такое предложение поступит, на основе коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важный политический аспект ... Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства», — сообщил Коболев.

Он добавил, что за последние 6 лет Газпром ни разу не предлагал рыночную и конкурентную цену на свой газ для Украины, при том, что большинство импортируемого Украиной газа именно российского происхождения.

Напомним, 31 декабря 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.