НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали новый контракт о транзите газа на пять лет, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Я подписал в Вене в 14:30, а глава Газпрома Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования правления и наблюдательного совета Нафтогаза, а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно», - написал он в Facebook.

Витренко отметил, что это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати».

«К этому времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом «бери или плати», - напомнил он.

«Также отмечу, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы должны согласиться», - добавил чиновник.

По его словам, знаменательным событием является также переход на европейские правила транзита газа.

«Десятилетиями мы работали по правилам, сложившимся еще в советское время. Это блокировало транзит для использования только Газпромом, а также не позволяло нам полностью интегрироваться в европейский рынок. Теперь это в прошлом. Новые правила - это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучше конкуренция на рынке, дополнительные доходы. Важность этого перехода мы еще должны осознать», - подчеркнул Витренко.

Кроме контракта на транзит газа, стороны еще подписали соглашение об урегулировании.

По этому соглашению Газпром полностью прекращает обжалования решений Стокгольмского арбитража.

«Это означает, что мы можем окончательно подвести итоги арбитражных процессов, которые продолжались почти шесть лет, - отметил Витренко. - Нам удалось защитить Украину от штрафа за положением контракта «бери или плати», который бы превышал 80 млрд долларов. 2 млрд долларов мы сэкономили для Украины за счет пересмотра контрактной цены. Например, в 2-м квартале 2014 мы снизили цену с 485 до 356 долл. 5 млрд долл. Газпром был вынужден доплатить за транзит: 2,1 миллиарда долларов мы фактически получили в виде газа (через зачет, который провел арбитраж), 2,9 миллиарда долларов Газпром оплатил деньгами».

«Тразит газа – это десятки тысяч рабочих мест. Это более низкие тарифы на газ для потребителей Украины. Это экономическое зарастания. Это доходы государственного бюджета. Это геополитика и безопасность. Поэтому нам нужно было продолжение транзита, причем с гарантиями», - написал Витренко.

Он подчеркнул, что подписание нового контракта на транзит – это только начало нового пути.

«Мы должны завершить реформу рынка газа, в частности обеспечить полное соответствие европейским правилам, радикально повысить уровень энергоэффективности, и таким образом уменьшить неэффективное потребление газа, значительно увеличить собственную добычу газа. Мы должны наконец трансформировать Нафтогаз в современную и эффективную национальную компанию», - резюмировал чиновник.