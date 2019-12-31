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Подписан контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины сроком на пять лет, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $ 7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», - говорится в Facebook президента.

Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

«Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», - заявил Зеленский.
ForUm

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