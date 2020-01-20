Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в «свое время» разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает Украинская правда.

«Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено – наше посольство, которое находится там, оказывало и оказывает организационное содействие этому визиту. Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время», - заявил он.

17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции «ЕС» Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.

Утром 8 января в Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

По наблюдениям программы «Схемы», Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.