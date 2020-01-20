Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский не обиделся на него после опубликованных аудиозаписей с совещания. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передают Українські Новини.

«Я думаю, что президент − взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и, я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее», − сказал Гончарук.



Он также заверил, что нашел общий язык с президентом Украины после инцидента с пленками.



Кроме того, Гончарук уверен, что те, кто записал совещание у него, будут найдены.

«Я думаю, что спецслужбы разберутся, кто именно записывал. Я считаю, что это преступление. Это недопустимо. Это в том числе угроза и национальной безопасности», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Однако Зеленский ее не принял.