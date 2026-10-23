В Олешках оголосять локальне припинення вогню для евакуації

Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки та його околиць. Про це у Телеграмі повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки та його околиць. Її метою є створення постійних гуманітарних коридорів для безпечної евакуації цивільних людей і доставки допомоги. Для досягнення цієї мети найближчим часом буде досягнуто режиму припинення вогню, про що повідомила перша леді США Меланія Трамп», - розповів Арахамія.

За його словами, це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. «Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність», - сказав очільник «Слуги народу».

Він зазначив, що подробиці щодо проведення операції, а також інформацію про хід самої операції може надавати омбудсман України - Дмитро Лубінець.

Раніше ForUA повідомляв, що перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася укладення локального перемир’я між Росією та Україною, яке стосується лише окупованого Росією міста Олешки на Херсонщині. Зазначається, що сторони домовилися тимчасово припинити всі військові дії в Олешках, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через узгоджений безпечний коридор.

Перемир’я має розпочатися 29 жовтня 2026 року.