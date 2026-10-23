Через удари РФ знеструмлено понад 900 населених пунктів на Житомирщині

Протягом ночі, що минула, ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини.

"Знову під атакою були об'єкти енергетики та житлові будинки. Станом на 7 ранку 23 жовтня відключеними від енергопостачання залишаються понад 900 населених пунктів області", – повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Об'єкти критичної інфраструктури регіону переведено на резервні джерела живлення, в області розгорнуто "Пункти незламності".

Унаслідок атаки пошкоджено шість приватних домоволодінь, постраждалих або загиблих немає.

Фото: ДСНС.