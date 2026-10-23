Маск спрямував 445 млн дол. на підтримку республіканців перед проміжними виборами у США – Bloomberg

Ілон Маск спрямував понад 445 млн дол. на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, у перші два тижні жовтня Маск перерахував 77 мільйонів доларів до America PAC — суперкомітету, який підтримує республіканців на проміжних виборах у листопаді.

За цей період America PAC витратив 43 млн дол. і завершив його із залишком у 46,5 млн дол. на рахунку. Із серпня комітет спрямував 43,2 млн дол. на агітацію та ще 8,8 млн — на цифрові медіа й SMS-розсилки для виборців.

За обсягом пожертв у цьому виборчому циклі Маск значно випереджає інших великих політичних донорів, зокрема мільярдера Джорджа Сороса, який традиційно підтримує демократів, а також прихильників республіканців — інвестора Джеффрі Ясса та співзасновника компанії Uline Річарда Уілейна.

Результати виборів мають для Маска особливе значення, оскільки його компанії, зокрема SpaceX, Tesla, The Boring Company та Neuralink, перебувають під наглядом федеральних регуляторів. Заплановане злиття SpaceX і Tesla також може привернути увагу регуляторних органів. Крім того, діяльність Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) може стати предметом розслідувань у Конгресі, якщо демократи здобудуть контроль над Палатою представників.

Найбільші витрати America PAC на проміжних виборах пов’язані з боротьбою за місце в Сенаті від Техасу, де змагаються демократ Джеймс Таларіко та республіканець Кен Пакстон, генеральний прокурор штату. На цю кампанію комітет спрямував 33,1 млн дол.

У вересні Маск також перерахував 158 млн дол. до Senate Leadership Fund — головного суперкомітету, який підтримує кандидатів-республіканців до Сенату. Ці кошти передали дочірній організації Texas PAC, що зосереджена на виборах у Техасі.

Пожертви Маска збільшують фінансову перевагу республіканців над демократами. До кінця третього кварталу Дональд Трамп, Республіканська партія та пов’язані з нею суперкомітети зібрали 2,1 млрд дол., тоді як відповідні структури демократів — 1,3 млрд доларів. За даними Bloomberg, ця перевага є одним із чинників на користь республіканців у складній виборчій кампанії.

За оцінкою Bloomberg Billionaires Index, статки Маска становлять 905,8 млрд доларів.