На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та житло через російські удари

Російські терористи з ранку п'ятниці майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.

"Дві людини постраждали", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі зафіксовано пошкодження інфраструктури, а в Павлограді зазнали руйнувань адміністративна будівля та приватний житловий будинок.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

У Шахтарській громаді на Синельниківщині постраждала 26-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Фото: Дніпропетровська ОВА.