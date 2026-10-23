На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та житло через російські удари

Російські терористи з ранку п'ятниці майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.
"Дві людини постраждали", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі зафіксовано пошкодження інфраструктури, а в Павлограді зазнали руйнувань адміністративна будівля та приватний житловий будинок.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.
У Шахтарській громаді на Синельниківщині постраждала 26-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.
Фото: Дніпропетровська ОВА.Автор: Галина Роюк