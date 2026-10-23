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Війна

На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та житло через російські удари

На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру та житло через російські удари

Російські терористи з ранку п'ятниці майже 20 разів атакували безпілотниками чотири райони Дніпропетровської області.

"Дві людини постраждали", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі зафіксовано пошкодження інфраструктури, а в Павлограді зазнали руйнувань адміністративна будівля та приватний житловий будинок.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав 44-річний чоловік. Він лікується амбулаторно. 

У Шахтарській громаді на Синельниківщині постраждала 26-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Фото: Дніпропетровська ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілДніпропетровська областьокупанти
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