Зеленський назвав умови справедливого миру для України

Президент Володимир Зеленський вважає, що першим кроком до реальної дипломатії у спілкуванні з РФ має стати припинення вогню, після якого можна буде предметно працювати над мирним планом. Про це глава держави заявив у п’ятницю, 23 жовтня, під час онлайн-виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, передає Ukrinform.

Серед ключових умов справедливого миру він назвав сильну українську армію, щонайменше десятирічне фінансування її утримання, посилення протиповітряної оборони та чіткий механізм реагування на можливу нову агресію Росії.

За словами Зеленського, після нещодавньої зустрічі спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа в Москві обговорювалася можливість розблокування переговорів. Він висловив сподівання, що на початку або в середині листопада українська й американська команди зустрінуться в Абу-Дабі для переговорів на технічному рівні. Надалі, за його словами, можливі тристоронні переговори на рівні лідерів.

«На мою думку, передусім нам потрібно рухатися до правильної позиції. Сьогодні це припинення вогню. Це пункт номер один, і, на мою думку, саме після цього ми зможемо розпочати справжню дипломатію, а робочі групи зможуть працювати над планом», – сказав президент.

Він наголосив, що Україна потребуватиме фінансової підтримки партнерів для утримання сильної армії щонайменше протягом десяти років. Це необхідно, зокрема, для відновлення країни після масштабних російських атак та відновлення економіки.

Зеленський також зазначив, що після завершення війни Україна й надалі потребуватиме систем протиповітряної оборони та інших технологій для захисту. Окремим елементом гарантій безпеки він назвав присутність на українській території представників європейської Коаліції охочих за підтримки США.

Водночас, за словами президента, досі немає чіткої відповіді на головне питання: хто і як реагуватиме, якщо Росія знову вдасться до агресії – із застосуванням дронів, ракет або сухопутних військ.

«Нам потрібен не просто мир. Мир має бути справедливим і міцним. А це залежить від гарантій безпеки», – наголосив Зеленський.

Серед інших важливих складників завершення війни він назвав відбудову України, залучення американського та європейського бізнесу, а також вступ України до Євросоюзу.

Президент уточнив, що двосторонні гарантії безпеки зі США та можливе членство в НАТО – це різні формати, однак обидва мають забезпечувати надійний захист України.