Подозреваемый по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк экс-помощник народного депутата Игорь Павловский оформил инвалидность и уже в шестой раз не явился на судебное заседание.

Об этом изданию ZMINA сообщил одесский активист Виталий Устименко, который присутствовал в зале Приморского районного суда Одессы 5 ноября.

По его словам, со стороны подозреваемого уже традиционно поступила справка о том, что он находится на стационарном лечении в одном из одесских медицинских учреждений. Также к ней добавили справку о получении Павловским второй группы инвалидности. Следовательно, заседания судья перенесла на 20 декабря.

При этом прокурор Дмитрий Боян не подал ходатайство на принудительный привод подозреваемого, учитывая, что с августа, с тех пор его дело должны рассмотреть по сути, тот не появляется в суды «по состоянию здоровья».

Именно из-за лечения подозреваемого в Одессе суд для его удобства перенесли из Херсона. За это время в Одессе его также видели пи время футбольного матча.

В начале ноября Павловского должны были допросить в Шевченковском районном суде Киева в качестве свидетеля по другому уголовному производству по Гандзюк. На допросах в Шевченковский суд он не приезжает уже в пятый раз.

Адвокаты также предоставляли в суд медицинские справки о лечении свидетеля.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.