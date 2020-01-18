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Государственное бюро расследований назначило допросы пятому президенту Украины Петру Порошенко на время его запланированной поездки в Швейцарию.

Об этом говорится в прес-службе партии Европейская солидарность.

«Публичное „приглашение“ на допросы, не предусмотренное никакими нормами Уголовно-процессуального кодекса, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», — указывается в сообщении.

 

Отмечается, что Порошенко отменил поездку для того, чтобы «не давать поводов для спекуляций».

Напомним, Государственное бюро расследований в очередной раз вызвало на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко. 
ForUm

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