Президент Владимир Зеленский поставил премьер-министру Алексею Гончаруку задачу урегулировать ситуацию с премиями, которые предусмотрены топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ОАО «Газпром». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет полностью перезагрузка НАК «Нафтогаз». И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать», - заявил Зеленский.

Напомним, топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский «Газпром».