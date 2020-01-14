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Топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский «Газпром». 

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью Liga.net.

«За контрактом должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег», - сказал он.

Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен. О количестве премируемых Витренко не сообщил.

Наблюдательный совет «Нафтогаза» проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков «Нафтогаза» и «Газпрома», согласие «Газпрома» выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

27 декабря 2019 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.
ForUm

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