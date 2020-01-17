И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, которую арестовали с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога за предложение взятки, вышла из СИЗО после внесения средств.

Об этом сообщил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.

«За и.о. начальника одесской налоговой внесли залог и даже справку об этом получили, поэтому она вышла из СИЗО. Но на ней остались все возложенные в постановлении обязанности», - сказал он.

После внесения залога и выхода из СИЗО Чеботарева обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Кто именно заплатил залог, Чемерис не сообщила.

По данным источников УП, почти миллион гривен внес за Чеботареву ее товарищ.

Напомним, 13 января и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

За взятку прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГПС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

16 января Чеботареву отправили в СИЗО с возможностью внесения 904 тысяч гривен залога.

Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого заместителя Владимира Мосийчука.

Сейчас все руководство облуправления налоговой службы отстранено.

Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.