Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей.

«Немедленно принимаю такие меры: отстранить все руководство ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициировать внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов», - написал он в Facebook.

Также Верланов заявил о «полномасштабной проверке руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей».

«Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников», - резюмировал он.

Напомним, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.