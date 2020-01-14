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И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 13 января детективы сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем «взаимодействии» с должностным лицом региональной прокуратуры.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и прокуроры САП за поддержкой Генеральной прокуратуры осуществляют с декабря 2019 года.
ForUm

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