Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении и.о. первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Его вместе с главой региональной ГНС разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

По данным следствия, и.о. начальника ГУ ГНС вместе со своим заместителем предложил руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем «взаимодействии» с должностным лицом прокуратуры.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и прокуроры САП при поддержке Генеральной прокуратуры осуществляют с декабря 2019 года.

Напомним, 13 января и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

После этого глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отстранил руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей.