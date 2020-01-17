Народный депутат Александр Санченко принес присягу в зале Верховной Рады. Об этом сообщает Укринформ.

«16 января 2020 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном одномандатном избирательном округе Санченко Александра Владимировича, включенного в избирательный список политической партии» Слуга народа «, - сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и пригласил Санченко к трибуне парламента для принятия присяги.

Александр Санченко вошел в Раду вместо Ирины Венедиктовой, которую Президент назначил и.о. директора Государственного бюро расследований.

Александр Санченко до избрания народным депутатом был директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.

Напомним, 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата «Слуги народа» Ирины Венедиктовой, которая была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований.