Народный депутат Александр Санченко принес присягу в зале Верховной Рады. Об этом сообщает Укринформ.
«16 января 2020 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном одномандатном избирательном округе Санченко Александра Владимировича, включенного в избирательный список политической партии» Слуга народа «, - сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и пригласил Санченко к трибуне парламента для принятия присяги.
Александр Санченко вошел в Раду вместо Ирины Венедиктовой, которую Президент назначил и.о. директора Государственного бюро расследований.
Александр Санченко до избрания народным депутатом был директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend.
Напомним, 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата «Слуги народа» Ирины Венедиктовой, которая была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время