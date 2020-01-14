Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата «Слуги народа» Ирины Венедиктовой, которая была назначена и.о. директора Государственного бюро расследований.
Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов.
Напомним, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Временно исполняющим обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.
Она написала заявление о сложении депутатских полномочий.
Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде решила выдвинуть кандидатуру депутата Андрея Костина для назначения на должность председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики вместо Венедиктовой.
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