НАК «Нафтогаз Украины» выплатит налоги с 2,9 миллиарда долларов, полученных от российского «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража, в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

«Группа «Нафтогаз» остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно», - написал он в Facebook.

Коболев отметил, что поступления от «Нафтогаза» - это около 16% общих доходов госбюджета в 2019 году.

«Есть повод для гордости. Но такая зависимость бюджета от одной, пусть и большой, компании, содержит серьезные риски. Надо ускорять реформы, чтобы таких крупных плательщиков, как Нафтогаз Украина имела хотя бы пять или шесть»,- считает глава НАК.

«В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом - Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража», - резюмировал Коболев.

Напомним, 27 декабря 2019 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

«Нафтогаз Украины» не намерен потратить эти деньги без обсуждения с Кабинетом Министров Украины.