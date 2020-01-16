также в разделеЭкономика
Кабмин определил, какие дороги отремонтируют в этом году 50
Кабмин утвердил перечень предприятий, не подлежащих приватизации 46
Медведчук: Власти пора озаботиться конфликтом в НБУ 36
Украина заняла 15 место в мире по росту минимальных зарплат 14
Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос до $9,4 миллиарда 19
Рада выделила Фонду развития предпринимательства 2 миллиарда 13
Украина вошла в пятерку крупнейших в мире экспортеров курятины 23
Герус: Комитет ВР поддержал лишение миллиардных льгот Ахметова 119
Топ-менеджеры «Нафтогаза» получат премию в 700 миллионов 43
С начала года НБУ купил на межбанке почти $200 миллионов 17
НБУ намерен ускорить снижение учетной ставки 26
Милованов: Купить землю можно будет только за безналичный расчет 21
Медведчук: Украинцы с низкими доходами вынуждены заменять хлеб более дешевыми крупами 22
Украина перешла на банковские счета международного стандарта IBAN 105
Витренко: Контрактов и переговоров о покупке газа у РФ нет 18
В Украине закрыли уже более 700 нелегальных АЗС 28
Нафтогаз увеличил сумму претензий к РФ 45
Таможня в 2019 году собрала больше на $1 миллиард, чем годом ранее 18

НАК «Нафтогаз Украины» выплатит налоги с 2,9 миллиарда долларов, полученных от российского «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража, в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.

«Группа «Нафтогаз» остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно», - написал он в Facebook.

Коболев отметил, что поступления от «Нафтогаза» - это около 16% общих доходов госбюджета в 2019 году.

«Есть повод для гордости. Но такая зависимость бюджета от одной, пусть и большой, компании, содержит серьезные риски. Надо ускорять реформы, чтобы таких крупных плательщиков, как Нафтогаз Украина имела хотя бы пять или шесть»,- считает глава НАК.

«В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно, поэтому в этом - Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долл., которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража», - резюмировал Коболев.

Напомним, 27 декабря 2019 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

 «Нафтогаз Украины» не намерен потратить эти деньги без обсуждения с Кабинетом Министров Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги