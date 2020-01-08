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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не намерена потратить полученные от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом Министров Украины.  Об этом глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании, сообщает УНИАН.

«Деньги, которые сейчас находятся у «Нафтогаза»… Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили», – сказал он.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов самой компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты», - отметил он.
Напомним, 27 декабря 2019 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского Газпрома 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.
ForUm

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