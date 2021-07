Президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать через смартфон с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus, которое поставляла израильская компания NSO Group. Вероятным заказчиком слежения называют Марокко.

Об этом говорится в совместном журналистском исследовании 17 авторитетных медиа, среди которых британское издание The Guardian, французская Le Monde и американское The Washington Post, сообщает hromadske.

В перечне мобильных номеров, которые были вероятными целями для слежения, журналисты нашли номера дипломатов, лидеров стран и других топ-чиновников из 34 стран. В частности, там был номер президента Франции Эммануэля Макрона.

Наличие номера в базах не значит, что смартфон пытались или успешно заразили Pegasus. Одновременно это означает, что государственные клиенты NSO определили эти номера для возможных попыток слежения.

Журналисты отметили, что, вероятно, номер Макрона добавили в перечень в 2019 году по заказу Марокко. В NSO уверяют, что Макрон не был целью ни одного из его клиентов. В Марокко также отрицают, что шпионили за иностранными лидерами. Представитель страны заявил, что журналисты не могут доказать существование каких-либо отношений с израильской компанией.

Однако у Макрона заявили, что это «очень серьезно», если удастся доказать, что телефон президента Франции был целью шпионской программы.

Кроме Макрона, вероятными целями Марокко были гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, глава Европейского Совета Шарль Мишель (когда он был премьер-министром Бельгии).

Согласно расследованиям, Марокко определило целями для слежения не только иностранных, но и своих политиков. Так, в базе данных был номер короля Марокко Мохаммеда VI и премьер-министра Марокко Саадеддина Отмани.

Всего в перечне потенциальных целей Pegasus было 600 политиков из 34 стран, которых внесли в базу по заказу разных стран. Журналисты не смогли проверить мобильные телефоны политиков, а потому не могут подтвердить, что их смартфоны пострадали от Pegasus.

В предыдущих частях расследования говорилось, что за журналистами, активистами и политиками могли следить с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus, которое поставляла NSO Group.

В перечне жертв оказались более 50 тысяч человек. По данным журналистов, это президенты, министры, руководители предприятий, религиозные деятели, ученые и тому подобное.

В перечне потенциальных целей для Pegasus оказались более 180 журналистов, среди которых редакторы и руководители Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters. Расследователи провели экспертизу 67 телефонов из базы данных, принадлежащих правозащитникам и журналистам, и обнаружили, что 37 из них содержали следы шпионского софта Pegasus.

NSO Group — израильская компания, основанная в 2010 году. Ее программа Pegasus позволяет следить за мобильными телефонами, получая доступ к данным о звонках, сообщениях, электронных письмах, геопозиции владельца телефона, а также к сообщениям и другой информации в Facebook, WhatsApp и Skype.

В 2019 году в WhatsApp заявили, что обнаружили вмешательства злоумышленников в смартфоны, на которых установлено приложение. Тогда также заподозрили NSO Group.

В то же время в израильской компании заявили, что не знают о злоупотреблениях, и пообещали провести внутреннее расследование.