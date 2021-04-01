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В Черкасской области разоблачили действующего и бывшего работников Главного управления Нацполиции области, которые незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, действующий сотрудник полиции, используя служебное положение, и при помощи специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров по номерам телефонов граждан и передавал ее другому члену группы для дальнейшего раскрытия заказчикам незаконных услуг.

Бывшего оперативника задержали еще летом прошлого года после передачи очередной информации и получения части оплаты - 2 тыс. долл. Обоим правоохранителям сообщили о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины. Сейчас решается вопрос о заключении действующего полицейского под стражу.

Подозреваемым грозит от трех до семи лет тюрьмы.
ForUm

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