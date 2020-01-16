В приюте «Белая скала» в селе Березовка под Житомиром проснулось трое медведей, которые спали с ноября.

Об этом рассказал заведующий хозяйством Александр Леонов, пишет Укринформ.

«Трое медведей из нашего приюта, которые с ноября спали, впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке», - сказал он.

По его словам, медведям не спится из-за аномально теплой погоды зимой. Следовательно, им нужна сейчас еда. Медведей надо кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.

Среди проснувшихся – 6-ти и 10-летние медведи, а также 4-летняя медведица.

Всего в приюте сейчас находится 4 медведей. Из всех не залегала в спячку только медведица Чада. Как пояснил Леонов, это может быть связано с возрастом, ведь животному 20 лет.

По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, по состоянию на 13:00 температура воздуха в Житомире составляла 5 градусов тепла.

Как сообщал ForUm, в Национальном природном парке «Синевир» уснули только трое из 32 медведей.