В приюте «Белая скала» в селе Березовка под Житомиром проснулось трое медведей, которые спали с ноября.
Об этом рассказал заведующий хозяйством Александр Леонов, пишет Укринформ.
«Трое медведей из нашего приюта, которые с ноября спали, впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке», - сказал он.
По его словам, медведям не спится из-за аномально теплой погоды зимой. Следовательно, им нужна сейчас еда. Медведей надо кормить овощами, фруктами, рыбой, вареными яйцами, орехами, медом.
Среди проснувшихся – 6-ти и 10-летние медведи, а также 4-летняя медведица.
Всего в приюте сейчас находится 4 медведей. Из всех не залегала в спячку только медведица Чада. Как пояснил Леонов, это может быть связано с возрастом, ведь животному 20 лет.
По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, по состоянию на 13:00 температура воздуха в Житомире составляла 5 градусов тепла.
Как сообщал ForUm, в Национальном природном парке «Синевир» уснули только трое из 32 медведей.
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