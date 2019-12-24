В Национальном природном парке «Синевир» медведи не могут уснуть из-за слишком высокой температуры, сообщает на странице НПП в Facebook.

Причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимнего сна - три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные – ждут морозов.

Медведи с реабилитационного центра НПП «Синевир» всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей - одна из основных задач центра, открытого в декабре 2011 года. Сейчас в центре живут 32 медведя.

Прошлой зимой в центре реабилитации уснула большая часть медведей. Это хороший показатель реабилитации животных. Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.