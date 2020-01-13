Посол Украины в Австрии Александр Щерба выступил с критикой главы австрийского МИД, который назвал неприемлемыми американские санкции против «Северного потока-2», сообщает «Европейская правда».

В интервью изданию Die Presse министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что австрийская сторона не воспринимает экстерриториальные санкции. За его словам, «Северный поток-2» позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы.

В ответ украинский посол сравнил трубопровод с петлей, которая «душит интересы» Украины.

«Господин министр, при всем уважении, «Северный поток-2» влияет на интересы Украины так, как петля влияет на дыхание. Не очень хорошая идея прямо сейчас ставить существования украинского трубопровода в зависимость от российской доброй воли. Доброй воли не бывает», - отметил Щерба

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.