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Санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток вступают в силу немедленно. Об этом говорится в сообщении Минфина США в субботу, 21 декабря.

«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства Северного потока-2 или Турецкого потока должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», - говорится в специальном комментарии Минфина.

Таким образом, строительство газопроводов должно быть остановлено сразу. В то же время отмечается, что допустимы исключения из требований для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.

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ForUm

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