РФ сможет самостоятельно сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

«Технологические риски на сегодня решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток-2» будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», – заявил он.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.