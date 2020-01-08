Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста. Он объяснил свое решение тем, что организаторы мероприятия в Иерусалиме не предоставили ему возможность выступить, пишет DW.

Подобная позиция является «искажением исторической истины», а также бьет по интересам республики и по людям, отдавшим свои жизни ради спасения евреев, заявил глава государства во вторник, 7 января. Во время Холокоста погибли 3 миллиона польских евреев, напомнил он.

В национальном мемориале «Яд ва-Шем» состоятся выступления президентов России, Германии и Франции, а также представителей Великобритании, США и Израиля, добавил Дуда. Глава государства подчеркнул, что «не видит причин», по которым сам не сможет выступить.

Польское издание Gazeta Wyborcza еще 3 января сообщило, что президент страны «с высокой степенью вероятности» не примет участия в памятных мероприятиях в Иерусалиме, которые состоятся 23 января. Сценарий, при котором президент России Владимир Путин будет «основным выступающим» и «фактически получит возможность продолжить оскорбительные и лживые высказывания» о Второй мировой войне, для польской стороны «неприемлем», привело издание слова главы канцелярии Анджея Дуды Кшиштофа Щерского.

Через несколько дней после Всемирного форума памяти Холокоста, 27 января, в Польше пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Красной армией бывшего нацистского концлагеря Освенцим. Польское правительство не пригласило на них российского президента.

Отношения России и Польши в последние недели обострились. Причиной тому стали высказывания Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря.

Президент России заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска вошли в Польшу после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны». Кроме того, Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам российского президента, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.

После этих высказываний Путина посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. Польша «в резкой форме» выразила ему свои возражения. Позднее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил российского президента во лжи. Кроме того, председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих выразили возмущение высказываниями Путина.