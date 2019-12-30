Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.

Об этом говорится в заявлении Моравецкого, размещенном на сайте Совета министров Польши, сообщает Европейская правда.

Заявление является ответом на недавние высказывания Путина об истоках Второй мировой войны.

«Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление совсем не на исторической, а на современной геополитической арене», - сказал Моравецкий.

Премьер Польши напомнил, что в последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений. В частности, «провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно усложнит реализацию проекта «Северный поток-2».

Также Моравецкий напомнил об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга.

«Слова президента Путина я воспринимаю как попытку скрыть существующие проблемы. Российский лидер прекрасно знает, что его обвинения не имеют ничего общего с действительностью», - заявил премьер.

«Российский народ – самый пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории – заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать», - подчеркнул он.

19 декабря президент России Владимир Путин оправдал ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польский правительство якобы не контролировало свою армию.

Путин также назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.