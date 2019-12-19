Советский союз последним из всех стран подписал с гитлеровской Германией пакт о ненападении, все остальные подписали такие соглашения раньше, должен ли был СССР в этой ситуации оставаться с Германией «один на один», заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

По его мнению, у руководства страны в этой ситуации не было другого выбора, передает Интерфакс.

Он отметил, что при этом Сталин единственный не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, тогда как лидеры Франции и Великобритании встречались с фюрером.

Комментируя секретные протоколы к пакту и последовавший раздел Польши, Путин напомнил, что Польша сама до этого участвовала в разделе Чехословакии, то есть, «сделала то же самое».

Советские войска вошли в Польшу с соответствии с этими договоренностями, но это произошло после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и территорией страны и «само находилось в районе польско-румынской границы», так что тогда «не с кем было разговаривать», объяснил он.

Вспомнив об обороне Брестской крепости, президент заявил, что СССР не захватывал Брест-Литовск, а ввел туда войска после того, как его захватили немцы и затем оставили.

Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью о второй мировой войне и о попытках умиротворения Гитлера со стороны западных лидеров. По его словам, ему для этого обещали подобрать архивные документы.

Также он высказался против попыток приравнять сталинизм к гитлеровской Германии.

«Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упреки... но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени», - сказал он.

В сентябре 2019 года, к годовщине начала Второй мировой войны Европарламент принял резолюцию с осуждением попыток оправдания «нацизма, фашизма или любой другой формы тоталитаризма». В ней советский режим был назван «тоталитарным» и высказывалась озабоченность в связи с попытками «нынешнего российского руководства оправдать» преступления этого режима в рамках информационной войны с демократической Европой.