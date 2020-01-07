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Президент РФ Владимир Путин посетил Дамаск с необъявленным заранее визитом и встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Сообщается, что из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где его встретил Асад.

Президенты выслушали доклады военных, добавил Песков.

Затем российская и сирийская делегации провели двусторонние переговоры. По словам Пескова, Путин положительно отозвался о восстановлении сирийской государственности и территориальной целостности страны, а Асад поблагодарил российскую сторону «за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни».

Напомним, экс-глава Европейского совета и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск уверен, что целью президента РФ Владимира Путина является дезинтеграция Европейского союза и НАТО.
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