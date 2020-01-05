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Экс-глава Европейского совета и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск уверен, что целью президента РФ Владимира Путина является дезинтеграция Европейского союза и НАТО.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

По словам Туска, в достижении этой цели у Путина есть союзники и помощники: сознательные, непроизвольные и так называемые полезные идиоты. Он также отметил, что все три категории можно найти в PiS (Право и справедливость, правящая партия Польши — ред.).

«Сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом. Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации», — добавил Туск.

Отвечая на вопрос о России в контексте обвинений Путина против Польши о ее совместной ответственности за начало Второй мировой войны и Холокост, Туск отметил, что «прямой причиной усиления пропаганды со стороны Кремля является годовщина освобождения Освенцима и окончания Второй мировой войны».
ForUm

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