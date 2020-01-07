также в разделеОбщество
ОБСЕ зафиксировала 22 установки Град на Донбассе 15
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством 13
МИД: РФ незаконно удерживает около 100 украинцев 26
Меркель совершит визит в Москву 30
Епифаний в годовщину получения томоса призвал украинцев к единению 16
В 2020 году у украинцев будет более 100 выходных и праздничных дней 23
Рябошапка определил группу прокуроров для расследования убийства жителя Каховки 28
Сегодня православные отмечают Святвечер 38
ГБР начало расследование убийства мужчины в Каховке 23
В Госпогранслужбе сделали заявление по поводу пропуска Dr. Alban в Украину 81
В деле об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу 67
Силы спецопераций ВСУ получили авиаэскадрилью 40
Убийство в Каховке: дело передали в областную полицию 61
В Bellingcat нашли подтверждения обстрелов со стороны российской армии на Донбассе 68
Певца Dr. Alban, который выступал в Крыму, пустили в Украину: помог Зеленский 42
В Украине объявили штормовое предупреждение 22
Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» 16
Спасатели переведены на усиленный режим службы 15

Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

«Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24−36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете», — написал Аваков.

 

Он отметил, что Украина ожидает решения австралийской стороны.

Напомним, вследствие лесных пожаров в Австралии от начале сентября погибли уже 24 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги