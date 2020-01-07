Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

«Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24−36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете», — написал Аваков.

Он отметил, что Украина ожидает решения австралийской стороны.

Напомним, вследствие лесных пожаров в Австралии от начале сентября погибли уже 24 человека.