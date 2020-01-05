Вследствие лесных пожаров в Австралии от начале сентября погибли уже 24 человека.

Об этом сообщает BBC.

По всей стране сейчас насчитывается почти 200 очагов горения. Уже обгорели миллионы гектаров земли, более 1200 домов разрушено.

За последние несколько дней благотворительные фонды сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс собрали более 20 млн долларов.

В Канберре качество воздуха сейчас считается наихудшим в мире, жителям города приказали не выходить из дома.

Австралийская авиакомпания Qantas отменила все рейсы в город и из него в течение недели.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.

Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс зарегистрировано около 200 лесных пожаров. Они уничтожили почти 1300 домов. Движение на основных автомагистралях приостановлено. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек, а в Виктории как минимум 17 пропали без вести.