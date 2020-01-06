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Российская Федерация незаконно удерживает около 100 украинцев, которые вынуждены встречать Рождество в российских тюрьмах. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Facebook Министерством иностранных дел Украины, сообщает УНИАН.


Так, в обращении освобожденные политзаключенные призвали мировое сообщество способствовать освобождению всех политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях. В видео, в частности, снялись Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
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