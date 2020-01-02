Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского рынка.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основании норм Европейского Союза, третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны», - отметил Кулеба

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированности национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

«Поэтому когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков», - добавил вице-премьер.

Он отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом «Газпрома», и выразил убеждение, что такого уже никогда не будет, поскольку диверсификация рынков и функционирования газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

«Кто-то будет покупать напрямую у «Газпрома», значит, так будет. Возможно, теоретически, «Нафтогаз» будет покупать напрямую у «Газпрома» на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без «газовой иглы». Я убежден, что все это мы оставим позади», - подчеркнул Кулеба

Недавно председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что НАК пока не ведет переговоров с российским Газпромом о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.