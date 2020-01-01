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«Нафтогаз Украины» пока не ведет переговоров с российским «Газпромом» о прямых поставках газа в Украину из России, но в будущем это может произойти.

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев, передает Экономическая правда.

«Что касается импорта газа, пока мне трудно предвидеть, по этому поводу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы к этому разговору сможем вернуться. Пока Нафтогаз такие переговоры не ведет», - подчеркнул он.

Глава правления НАК назвал маловероятным участие РФ в модернизации украинской ГТС.

«Финансовых доходов нового оператора ГТС, а также его способности привлекать кредитные средства, будет вполне достаточно для ее модернизации в той части, в которой эта модернизация будет нужна. Поэтому я, честно говоря, такого варианта не ожидаю», - сказал он.

Напомним, 31 декабря НАК «Нафтогаз» и ПАО «Газпром» подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.
ForUm

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