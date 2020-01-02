Новообразованное Государственное бюро расследований по итогам 2019 не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением», - заявили в ГБР.

«Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений», - призвали в Бюро.

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«Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи», - говорится в сообщении.

В ГБР ждут обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др.

Напомним, в конце декабря 2019 Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

24 декабря президент подписал закон о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№2116).